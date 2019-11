Amerika Gedenkbibliothek, kurz AGB, am Halleschen Ufer in Berlin-Kreuzberg. Einige Nutzer stehen schon morgens, eine Viertelstunde vor Öffnung, für die besten Arbeitsplätze an. Vor allem die Stammgäste sind von der Schließung vom 17. bis 24. November betroffen. "Ich decke mich jetzt ein für diese Zeit", sagt eine Besucherin. Und ein Mann ergänzt: "Ich kann verstehen, dass der Ausleihprozess schwierig ist. Aber natürlich könnte man den Ort weiterhin öffentlich halten, dass man auch zum Lesen kommen könnte."

Aber genau das wird es nicht geben, sagt Anna Jacobi, Pressesprecherin der Zentral- und Landesbibliothek Berlin, zu der auch die AGB gehört. In der Zeit der Umstellung können auch die Räume nicht genutzt werden. Eine Woche lang gibt es keinen Betrieb in den Öffentlichen Bibliotheken Berlins. Der Grund für diese lange Schließung: Die Software der Nutzer-Datenbank und der Online nutzbaren Recherchedatenbank wird erneuert. "Unsere gesamten Daten gehen von einer Datenquelle auf eine andere. Das ist so gigantisch, dass das mehrere Tage dauert. Und in dieser Zeit dürfen wir die ganzen Kataloge gar nicht anfassen."