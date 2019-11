Nach einem Fall von Afrikanischer Schweinepest in der polnischen Grenzregion zu Deutschland sieht sich das Brandenburger Verbraucherschutzministerium gut auf eine mögliche Grenzüberschreitung der Tierseuche vorbereitet. Wie Sprecher Uwe Krink am Samstag sagte, hat das Ministerium mit einem Fall 80 Kilometer entfernt von der Grenze zwar nicht gerechnet, man bereite sich jedoch schon seit zwei Jahren auf den Krisenfall vor.

Die Bauern in Brandenburg benutzten bereits Seuchenmatten, das Ministerium werde sich aber nochmals an sie wenden, um die bestmögliche biologische Sicherheit zu gewährleisten. Außerdem appellierte Krink an die Verbraucher, keine Fleischwaren aus den betroffenen polnischen Regionen nach Brandenburg einzuführen.

Die Tierseuche war am Donnerstag bei einem toten Wildschwein im Kreis Wschowski in der Woiwodschaft Lebus etwa 80 Kilometer von der Grenze zu Brandenburg entdeckt worden. Der Virusinfekt ist für Menschen ungefährlich, aber meist tödlich für Haus- und Wildschweine.

"Bislang war das Infektionsgebiet 300 Kilometer weiter entfernt. Wahrscheinlich gab es eine sogenannte Sprunginfektion, etwa über Lebensmittel", sagte Brandenburgs Landestierarzt Stephan Nickisch am Freitag dem rbb.

Die Afrikanische Schweinepest ist eine anzeigepflichtige, fast immer tödlich verlaufende Tierseuche, die Haus- und Wildschweine befällt. Auf den Menschen ist die Seuche nicht übertragbar. Fleischprodukte aus infizierten Tieren können aber zu einer Weiterverbreitung der Seuche führen.



In Asien, vor allem im Südosten des Kontinents und in China, mussten nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen [fao.org] in diesem Jahr bereits mehr als fünf Millionen Schweine notgeschlachtet werden, die Bestände vieler Höfe sind der Seuche zum Opfer gefallen. Deshalb warnt Landestierarzt Nickisch vor "enormen wirtschaftlichen Schäden". Einer Mitteilung des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg aus dem Dezember 2018 zufolge, halten Viehbauern rund 750.000 Schweine in Brandenburg.