Entschärfung der Weltkriegsbombe in Hellersdorf beginnt

Rund 13.000 Menschen in Berlin-Hellersdorf mussten am Morgen ihre Wohnungen verlassen. Der Grund: eine Weltkriegsbombe. Die Entschärfung hat am Mittag begonnen - mit Verzögerung, da einige Menschen nicht selbstständig aus dem Sperrkreis kamen.