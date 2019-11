Bild: dpa-Archivbild/Patrik Pleul

Umfrage zu Senioren am Steuer - Im Alter nochmal zur Fahrprüfung?

18.11.19 | 08:54 Uhr

Über 74-Jährige sind statistisch gesehen besonders unfallgefährdet. Mit Blick auf den demografischen Wandel ist deshalb ein verpflichtender Fahrtest im Alter in der Diskussion. Von Jelena Altenberg und Hannah Demtröder

Schwere Unfälle, an denen ältere Autofahrer beteiligt sind – dazu kommt es immer wieder. Im Mai 2018 kollidierte in Brandenburg ein 81-jähriger Mann mit einer Gruppe Radfahrer, dabei starb eine Frau, drei Menschen wurden schwer verletzt. Vor rund einem Jahr fuhr in Nordrhein-Westfalen eine Seniorin mit ihrem Pkw einen 9-jährigen Jungen bei einer Fahrradtour tot. Wären solche Unfälle mit einem verpflichtenden Fahrtest für Senioren vermeidbar? Sollte wirklich jeder selbst entscheiden, ob er im Alter den Führerschein abgibt?

Seniorenunfälle sind ein Problem der Zukunft

Grundsätzlich verursachen ältere Menschen im Alter von 65 und älter vergleichsweise wenige Verkehrsunfälle, wie eine Statistik des Statistischen Bundesamtes von 2018 zeigt. Aber wenn sie an einem Verkehrsunfall beteiligt sind, sind die Unfälle häufig schwer. "Drei Viertel der über 75-Jährigen tragen an den Unfällen, an denen sie beteiligt sind, die Hauptschuld", sagt Siegfried Brockmann, Leiter der Unfallforscher des Versicherungsverbandes GDV. Damit schnitten sie noch schlechter ab als die "Hochrisikogruppe" der 18- bis 21-Jährigen mit einer Quote von 70 Prozent. Da Senioren im Moment noch so einen kleinen Teil der Verkehrsteilnehmer ausmachen, sieht das Bundesverkehrsministerium aktuell keinen Handlungsbedarf. Aber das könnte sich bald ändern. "Wir werden aber durch den demografischen Wandel viel mehr Senioren jenseits der 75 am Steuer haben", sagt Brockmann. "Wir müssen heute schon handeln, um dann spätestens in zehn Jahren so weit zu sein, dass das große Problem, was auf uns zukommt, im Griff zu behalten ist", sagt Unfallforscher Brockmann.

Senioren-Fahrtest soll Risiko verringern

Im europäischen Ausland gibt es bereits gesetzliche Regelungen. In Dänemark zum Beispiel müssen Autofahrer ab 75 alle zwei Jahre ein ärztliches Attest vorlegen, ab 80 jährlich. In Italien müssen bereits alle unter 50 alle zehn Jahre zum Check, danach in immer kürzeren Abständen. In Deutschland ist das noch freiwillig, wird aber heiß diskutiert: Sollten alle ab 70 Jahren eine verpflichtende Fahrtauglichkeitskontrolle absolvieren müssen? Diese Frage hat das rbb-Verbrauchermagazin Super.Markt 600 Berlinern und Brandenburgern ab 18 Jahren in einer repräsentativen Online-Umfrage gestellt. Die Reaktion: 65 Prozent der Befragten befürworten einen solchen Pflichttest. Das sieht auch der 72-jährige Klaus Barke aus Berlin-Spandau so: "Ich fahre meiner Meinung nach einigermaßen gut, aber meiner Tochter ist es teilweise ein bisschen zu schnell. Ich will nur wissen, ob ich noch fahrtüchtig bin."

Interessant ist, wie die einzelnen Altersgruppen antworten: Denn die Jüngeren sprechen sich eher für Tests aus als die Älteren. Bei den Befragten über 60 sprachen sich 44 gegen eine verpflichtende Fahrtauglichkeitskontrolle für ältere Autofahrer aus. Nur 42 Prozent waren dafür. Bei den Autofahrer zwischen 18 und 49 Jahren sah es deutlich anders aus: Hier sprachen sich zwischen 79 und 83 Prozent für eine Fahrprüfung aus, nur 8 Prozent (18 bis 29 Jahre), 11 Prozent (30 bis 39 Jahre) bzw. 16 Prozent (40 bis 49 Jahre) waren dagegen. In der darauffolgenden Altersgruppe wendet sich dann allmählich das Blatt: Knapp zwei Drittel der Befragten sind pro Fahrcheck, knapp ein Drittel dagegen. Je weiter die drohende Prüfung in der Ferne liegt, desto eher ist man offenbar theoretisch dazu bereit.

Führerschein abgeben

Für einige macht es einen gewaltigen Unterschied, ob der Fahrtest ein Verbot zur Folge haben kann. "Ja klar, wenn mir der Führerschein weggenommen werden würde, würde ich nervös werden", gibt Senior Klaus Barke zu. ADAC-Fahrlehrer Michael Borucu kennt dieses Problem. In den letzten 10 Jahren haben knapp 400 Senioren den ADAC-Fahrfitness-Check bei ihm gemacht. "Viele melden sich freiwillig, aber nicht so viele, wie wir uns das vorgestellt haben, weil die alle Angst haben", sagt Borucu. Und das, obwohl der Fahrlehrer ihnen den "Lappen" gar nicht wegnehmen darf. Die Ergebnisse der Super.Markt-Umfrage zeigen, dass die Bereitschaft, den Führerschein abzugeben, durchaus vorhanden ist: 62 Prozent der Befragten sprechen sich für den dauerhaften Entzug des Führerscheins bei Nichtbestehens der Fahreignung aus. Ältere Autofahrer sind in der Umfrage auch durchaus dazu bereit, aus einem negativ ausfallenden Fahrcheck Konsequenzen zu ziehen.

Bei den jüngeren Altersgruppen sieht das - wenn auch nicht signifikant, anders aus: bei den 18- bis 29-Jährigen liegt die Zustimmung bei 57 Prozent, dagegen sind 29 Prozent. Bei den 30- bis 39-Jährigen sind es 62 Prozent Zustimmung, 28 Prozent Ablehnung. Autofahrer zwischen 40 und 49 Jahren stimmen zu 61 Prozent zu, zu 20 Prozent lehnen sie es ab - und ganze 19 Prozent wissen es nicht.

Fahren auf eigene Verantwortung

Jeder Autofahrer darf nur ans Steuer eines Autos, wenn er sich körperlich dazu fähig fühlt. Das zu entscheiden, liegt im eigenen Ermessen vor Antritt einer Fahrt. Wer die Fahrkünste anderer bezweifelt und sich sorgt, sollte behutsam das Gespräch suchen. "Wenn das nicht gelingt, kann natürlich auch der Hausarzt einbezogen werden und im Extremfall auch die Führerscheinstelle eingeschaltet werden", sagt Verkehrspsychologe Peter Klepzig. Ein Fahrtraining kann die Sicherheit erhöhen. Zum Beispiel wird der Berliner Senior Klaus Barke in Zukunft wieder häufiger den Schulterblick anwenden. "Ich bin zufrieden, dass ich das gemacht habe. Ein Fahrlehrer ist manchmal doch was wert", sagt der 72-Jährige. Doch am Ende gilt immer noch: Die Verantwortung trägt jeder selbst - egal wie alt man sich fühlt oder ist.

