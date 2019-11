imago images / CHROMORANGE Video: Abendschau | 19.11.2019 | Bild: imago images / CHROMORANGE

"Gefährliche Weltanschauung" - Berliner Sekten-Leitstelle warnt vor "Shinchonji"-Bewegung

20.11.19 | 07:45 Uhr

Kein Kontakt zur Familie, keine Freunde, keine Liebesbeziehungen: In Berlin und Brandenburg greift die koreanisch-christliche Gruppierung "Shinchonji" um sich und treibt mit solchen Regeln ihre Mitglieder in die Isolation. Berliner Sektenexperten sind besorgt.

Die Leitstelle für Sektenfragen im Land Berlin betrachtet den Missionierungskurs von "Shinchonji" in der Hauptstadt mit großer Besorgnis. Die christliche Gruppe aus Korea setze ihre Mitglieder unter Druck, bewache und bespitzele sie, berichtete Jennifer Neumann von der Leitstelle für Sektenfragen am Dienstagabend in der Abendschau des rbb. Mitglieder würden bis zu vier Mal pro Woche zu Bibelstunden verpflichtet und müssten zudem auch neue Mitglieder werben.



Eine Aussteigerin berichtet

So geschah es auch Kristin. Die 25-jährige Berlinerin sei an einem Bahnhof angesprochen worden. Die junge Frau verbrachte viele Stunden ihrer Freizeit in einem Neuköllner Hinterhaus, um sich den Bibelstunden der Gruppe zu widmen. Ihren Angaben nach sind in der religiösen Gruppierung Liebesbeziehungen, Freundschaften jenseits der Gruppe und Urlaub "des Teufels". Sie hat den Ausweg aus den Zwängen der Gruppe geschafft, der schätzungsweise 500 Menschen allein in Berlin angehören sollen.



Mutmaßliche Bespitzelung durch andere Mitglieder

Auch in Brandenburg gibt es schon Fälle rund um die koreanische Gruppierung. Ein Elternpaar aus dem Landkreis Havelland berichtet in der Abendschau von ihrer 19-jährigen Tochter Maria, die sämtliche Kontakte zur Familie und zu Freunden abgebrochen habe. "Sie studiert nicht mehr, wir wissen nicht, wo sie wohnt. Wir haben große Angst", berichtet die Mutter. Ein Treffen mit ihrer Tochter sei von einem Mitglied der Gruppe beobachtet worden. Die Mutter vermutet, dass der junge Mann habe aufpassen wollen, dass Maria "nichts Falsches" erzähle. In Unterlagen ihrer Tochter haben die Eltern Hinweise darauf gefunden, dass Maria jetzt auch selbst auf die Straße geht, um neue Mitglieder anzuwerben.



Jenny Neumann von der Berliner Leitstelle für Sektenfragen warnt: Mitglieder von "Shinchonji" würden in die Isolation getrieben, Widerworte gegen die strengen Regeln würden nicht geduldet. Die Folge sei häufig der Abbruch von Kontakten zur Familie und zu Freunden. Als gefährlich bezeichnete sie auch die Weltanschauung der Gruppe deren Weltuntergangs-theorien. Viele Mitglieder suchten vermehrt nur noch Kontakt zu anderen Gleichgesinnten.

Bei der Berliner Leitstelle für Sektenfragen melden sich seit 2009 Mitglieder von "Shinchonji" und bitten um Unterstützung. Die Gruppe habe zwischenzeitlich mehrfach den Namen geändert. In den letzten drei Jahren sei die Zahl der Anhänger stark angestiegen.

