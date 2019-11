Spatenstich für erstes neues Hochhaus am Alexanderplatz

Für das erste neue Hochhaus am Alexanderplatz wird am Mittwoch der erste Spatenstich gesetzt. Damit beginnt offiziell der Bau des 150 Meter hohen "Alexander Berlins Capital Tower", der erste einer Gruppe von geplanten Türmen am "Alex". Zur Feier wird auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) erwartet.