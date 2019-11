Staatsanwaltschaft zweifelt Angriff auf Soldaten an

Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat die Ermittlungen im Fall eines türkischstämmigen Bundeswehrsoldaten eingestellt, der Anfang September in Berlin-Neukölln angegriffen und beleidigt worden sein soll. Zur Begründung teilte sie auf Twitter mit, dass "durch aufwendige Ermittlungen Widersprüche in den Angaben des Soldaten nicht aufgeklärt werden konnten".

Der 25-jährige Obergefreite war nach Polizeiangaben in seiner Uniform am 2. September gegen 9:20 Uhr auf der Saalestraße nahe der Sonnenallee unterwegs. Dort will er zwei Männer bemerkt haben, die ihm folgten. Sie hätten sich genähert, unvermittelt auf ihn eingeschlagen und ihn getreten, hieß es kurz nach der vermeintlichen Tat.

Einer der Angreifer habe ihn beschimpft und gerufen, nur Deutsche dürften die Uniform eines Soldaten tragen, teilte eine Polizeisprecherin damals mit. Der 25-Jährige erlitt eine Beinverletzung. Herbeigerufene Polizisten konnten die Täter nicht finden. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz der Kriminalpolizei hatte die Ermittlungen übernommen.