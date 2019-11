Stararchitekt Chipperfield baut "Stadtturm" in Berlin-Mitte

Das Büro von David Chipperfield soll im kommenden Jahr einen 70 Meter hohen Turm an der Jannowitzbrücke nauen. Wie die Immobilien-Investoren Art-Invest Real Estate und CESA Group am Donnerstag mitteilten, konnte sich das Büro des britischen Star-Architekten in einem Wettbewerb mit seiner Entwurfsplanung durchsetzen. Das Gebäude ist Teil des Projekts "JAHO Berlin-Mitte" und wird von den beiden Immobilien-Investoren verwirklicht.