Gut zwei Jahre nach der Tat hat am Dienstag einer der Angeklagten gestanden, in Folge eines eskalierten Parkplatzstreits einem Mann einen Teil des linken Ohres abgebissen zu haben. Zum Prozessbeginn vor dem Amtsgericht Tiergarten erklärte der 30-Jährige, als er am Ort des Geschehens in Berlin-Moabit eingetroffen sei, habe sein Vater am Boden gelegen. "Ich wollte ihm helfen", so der Sohn. In einer Rangelei habe er in Panik einen Kontrahenten gebissen, gab der 30-Jährige zu. Er bedauere das sehr. "Das hätte so nicht passieren dürfen."