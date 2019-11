Tauben in Berlin-Mitte mit vergifteten Körnern getötet

Am Hausvogteiplatz in Berlin-Mitte werden immer wieder Stadttauben vergiftet. Laut einem Polizeisprecher wurden vergiftete Körner ausgestreut, nach deren Verzehr Tauben starben. "Es sind verschiedene Fälle bekannt", sagte der Sprecher am Mittwoch.