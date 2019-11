1981 wurde die Allende-Brücke als wichtige Nord-Süd-Verbindung in Köpenick gebaut. Zuletzt nutzten täglich etwa 30.000 Fahrzeuge die Überfahrt über die Müggelspree. Vor 20 Jahren kam dann die schlechte Nachricht: Der sogenannte Betonkrebs machte sich im Bauwerk breit – eine chemische Reaktion der Baustoffe, die unweigerlich zur Zerstörung des Brücke führt. Ein Ersatz musste her, soviel war klar. Doch Berlin war knapp bei Kasse.

2014 wurde zunächst der westliche Brückenteil gesperrt. Breite Risse hatten sich aufgetan. Nach jahrelangem Hin und Her stellte der Senat endlich knapp 16 Millionen Euro für Abriss und Neubau der Brücke bereit. Doch dafür wollte keine Baufirma den Auftrag übernehmen. Also neu kalkulieren und europaweit ausschreiben! Mit 37 Millionen Euro war das Projekt inzwischen mehr als doppelt so teuer geworden, sagt Kathrin Vietzke. Sie ist Leiterin des Projektmanagements in der Senatsverkehrsverwaltung und damit zuständig für alle Berliner Brücken: "Wenn etwas mehr kostet als vom Parlament genehmigt, dann muss man das Parlament schon noch mal fragen: Wollt ihr das wirklich? Ist das Geld da? Diese Fragen muss man im parlamentarischen Raum diskutieren. Man kann dann nicht einfach beauftragen."