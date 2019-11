dpa/Paul Zinken Bild: dpa/Paul Zinken

Chemikalien für Bombenbau gekauft - Terrorverdächtiger in Berlin verhaftet

19.11.19 | 12:30 Uhr

Ein 37-Jähriger ist am Dienstag in Berlin wegen Terrorverdachts verhaftet worden. Der Mann soll Chemikalien zum Bau von Bomben gekauft haben, hieß es von der Bundesanwaltschaft. In Chatgruppen soll er sich auch über Bombenbau ausgetauscht haben.



Ein 37-jähriger Syrer ist am Dienstagvormittag in seiner Berliner Wohnung verhaftet worden, weil er eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet haben soll. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft in Berlin-Tiergarten und die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mit. Mit der Verhaftung sei auch begonnen worden, die Wohnung des Mannes zu durchsuchen, hieß es. Der Verdächtige werde dem radikal-islamistischem Spektrum zugeordnet.

In Chatgruppe über Bombenbau informiert

Die Bundesanwaltschaft wirft dem Mann vor, er habe geplant, "zu einem nicht bekannten Zeitpunkt an einem unbekannten Ort in Deutschland" eine Bombe zünden zu wollen, "um eine möglichst große Anzahl an Menschen zu töten und zu verletzen". Im August und September habe er bereits Chemikalien gekauft, die zur Herstellung des hochexplosiver Sprengstoffs Triacetontriperoxid (TATP) benötigt werden. Außerdem sei er seit Januar Teil einer Chatgruppe auf einem Messenger-Dienst gewesen, in dem verschiedene Anleitungen getauscht wurden - etwa zum Bau von Bomben, Türfallen oder zum Beschaffen von Schusswaffen. Nach Informationen des ARD-Hauptstadtstudios war der Mann bereits vor Monaten ins Visier der Ermittler geraten. Die ersten Hinweise kamen demnach von einem Geheimdienst aus dem Ausland an das Bundesamt für Verfassungsschutz. Der Zugriff erfolgte durch Speziaeinsatzkräfte des GSG 9.

Der Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes sei bereits am 5. November vom Bundesgerichtshof erteilt worden, hieß es am Dienstag. Der Haftbefehl wurde vom Berliner Amtsgericht in Tiergarten erlassen. "Die heutige Durchsuchungsmaßnahme dient dazu, die bestehenden Verdachtsmomente zu objektivieren", so die Bundesanwaltschaft.

TATP im Nahen Osten als "Mutter des Satans" bekannt

Der Sprengstoff Triacetontriperoxid (TATP) lässt sich mit sehr einfachen Mitteln herstellen, ist billig und hat eine hohe Wucht. Das alles macht ihn attraktiv für Terroristen. Die Hauptzutaten können Nagellackentferner und Haarbleichmittel sein. Im Nahen Osten ist TATP auch bekannt als "Mutter des Satans". Benutzt wurde es unter anderem bei den Terroranschlägen in Paris 2015.



Benjamin Jendro, Berliner Sprecher der Gewerkschaft der Berliner Polizei, wies darauf hin, dass Einsätze mit Terrorzusammenhang eine besondere psychische Belastung für Polizisten darstellten. "Wir werden nicht jeden Terroristen von seinen Plänen abhalten können, weil wir niemanden nachweislich beim Bombenbasteln erwischen werden", teilte er mit. "Der aktuelle Fall zeigt aber, dass die Sicherheitsbehörden wachsam und handlungsfähig sind."

Sendung: Inforadio, 19.11.2019, 11.20 Uhr