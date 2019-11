Feueralarm in neuem privaten Studentenhotel in Mitte

Papier in der Pfanne gebraten

Noch nicht einmal zwei Monate geöffnet und schon gab es den ersten kleinen Brand: Am Mittwochabend mussten die Gäste des The Student Hotels in der Alexanderstraße vorübergehend ihre Zimmer verlassen müssen.



Die Feuerwehr rückte unter anderem mit zwei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter an, wie ein Sprecher am Mittwochabend der Nachrichtenagentur DPA mitteilte. Ihr Einsatz war jedoch nicht mehr gefragt. Der Brand wurde bereits vor ihrem Eintreffen gelöscht. Eine Sprecherin der Unterkunft sagte auf Anfrage von rbb|24, dass ein Bewohner beim Kochen mit einer Bratpfanne versehentlich Papier in Brand gesteckt hatte.

Zuvor war die Brandmeldeanlage des Hauses losgegangen. Daraufhin wurde das Gebäude evakuiert, sagte eine Sprecherin, anschließend haben die Bewohner aber wieder ins Gebäude zurückkehren können.

Das Haus hatte erst am 1. Oktober eröffnet. Trotz des Wortes Hotel im Namen handelt es sich vielmehr um einen Apartmentkomplex mit kleinen, aber hochpreisigen Wohneinheiten. Das Konzept richtet sich vor allem an ausländische Studenten.