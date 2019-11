Das Tötungsdelikt in der Kameruner Straße in Berlin-Wedding am frühen Dienstagmorgen ist offenbar aufgeklärt. Das gab die Pressestelle der Berliner Generalstaatsanwaltschaft über Twitter bekannt.

Demnach soll der 28-jährige Tatverdächtige die 28-jährige Frau durch Messerstiche getötet haben und danach versucht haben, sich das Leben zu nehmen.