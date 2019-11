Am frühen Dienstagmorgen ist in Berlin-Wedding eine Frau tot in einer Wohnung gefunden worden. Es gebe den Verdacht eines Tötungsdelikts, sagte eine Sprecherin. Eine Mordkommission ermittelt.

Zudem wurde nach Polizeiangaben ein Mann von Rettungskräften reanimiert und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ob sich die Frau und der Mann kannten, ist noch unklar.

Alarmierte Polizisten rückten kurz nach 5.30 Uhr an. Mehrere Einsatzfahrzeuge fuhren in der Kameruner Straße vor. Kräfte mit Maschinenpistolen postierten sich zunächst vor dem Haus, zogen später aber wieder ab. Kriminalisten in weißen Schutzanzügen gingen in das Haus, um Spuren zu sichern.

Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt.