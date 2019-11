Bei einer Schwangeren mit Zwillingen stellen Ärzte fest, dass ein Kind einen schweren Hirnschaden hat. Es stirbt durch eine tödliche Injektion. Am Dienstag soll das Landgericht Berin bewerten: War das Handeln der Mediziner Totschlag oder nicht?

Im Prozess gegen zwei Berliner Frauenärzte um den Tod eines Zwillings bei der Geburt will das Landgericht am Dienstag das Urteil verkünden. Die Ärzte, eine 58-jährige Oberärztin und ein 73 Jahre alter Chefarzt im Ruhestand, hatten nach der Entbindung eines gesundes Kindes das an einer schweren Hirnschädigung erkrankte zweite Kind mit einer Injektion getötet. Die Anklage lautet auf Totschlag.