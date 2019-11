Bild: DPA

Bewährungsstrafen für Geburtsmediziner - "Aussortieren eines kranken Kindes"

19.11.19 | 15:24 Uhr

Wegen Totschlags sind zwei Berliner Ärzte zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Das Landgericht war überzeugt, dass die Mediziner bei einer Zwillingsgeburt eines der beiden Kinder mit einer Kaliumchloridinjektion "totspritzten". Von Ulf Morling



Zwei Frauenärzte sind am Dienstag wegen Totschlags verurteilt worden, weil sie einen Zwilling mit schwerer Hinschädigung bei der Geburt getötet haben. Die Richter am Landgericht verhängten Bewährungsstrafen von anderthalb Jahren bzw. einem Jahr und neun Monaten. Über geltendes Recht hätten sich die beiden angeklagten hochqualifizierten Ärzte (58 bzw. 73 Jahre alt) bewusst hinweggesetzt. Zwar habe eine Verordnung für die Abtreibung des schwer hirngeschädigten Zwillings vorgelegen, allerdings sei die tödliche Spritze mit 20 Milligramm Kaliumchlorid erst gesetzt worden, als der Geburtsvorgang bereits begonnen habe, so der Vorsitzende Richter Matthias Schertz in der Urteilsbegründung. "Es war das Aussortieren eines kranken Kindes am offenen Mutterleib", sagte er wörtlich. Während der angeklagte frühere Chefarzt bereits pensioniert ist, muss die zu 18 Monaten verurteilte Mitangeklagte jetzt eventuell mit dem Verlust ihrer Approbation rechnen.



Ein Zwilling kerngesund, der andere schwerstbehindert

Der noch nicht rechtskräftig gewordene Urteilsspruch ist der vorläufige Endpunkt einer fast zehnjährigen Odyssee eines Elternpaares, das sich nichts sehnlicher gewünscht hatte, als dass beide Zwillinge gesund zur Welt gekommen wären. Aber die 27-jährige Erika T.* musste schon Ende 2009 zuerst eine Spezialklinik in Hamburg aufsuchen, weil eine seltene Anomalie bei ihrer Zwillingsschwangerschaft festgestellt worden war: Die Blutkreisläufe der beiden Föten waren miteinander verbunden. Mittels Laserkoagulation hätten die Kreisläufe getrennt werden können: im Jahr 2009/10 noch ein hochriskanter Eingriff an den Föten, der beiden hätte das Leben kosten können. Nach einem ersten Versuch in Hamburg wurde zudem festgestellt, dass der zweite Fötus wohl kaum ein Gehirn entwickelt hatte. Die werdende Mutter entschied sich gemeinsam mit ihrem Mann für die Abtreibung des womöglich schwerstbehinderten Kindes. Doch die Hamburger Ärzte lehnten ab. "Sie waren nicht bereit, eine Abtreibung vor der Geburt vorzunehmen", wurde im Urteil von den Richtern der 32. Kammer des Landgerichts gemutmaßt. So sei die Schwangere "in Hände geraten" der mitangeklagten leitenden Oberärztin des Berliner Klinikums. Der angeklagte frühere Chefarzt, Professor Hans F., im Prozess über die hilfesuchende Schwangere: "Die Frau blitzte überall ab! Da wollten wir ihr zu einem gesunden Kind verhelfen!" Möglich sei es gewesen, darauf beharrt die Staatsanwaltschaft bis zum Ende des Prozesses und wird durch das Urteil bestätigt, dass die beiden angeklagten Mediziner rechtskonform vor dem Einsetzen der Wehen den schwerstkranken Zwilling gemäß der Indikation hätten abtreiben können: durch eine Laserverödung der Nabelvene des kranken Fötus, der dadurch abgetötet worden und mit dem gesunden Zwilling bis zur Geburt im Uterus verblieben wäre. Die Ärzte hätten also einen "selektiven Fetozid" durchführen können, der aufgrund der schwersten Missbildung genehmigt worden war. Auch die werdenden Zwillingseltern hatten darum gebeten. *Name geändert

"Im Vordergrund stand … das gesunde Kind"

Zum Prozessauftakt hatten beide Ärzte sich stundenlang bemüht, ihr Vorgehen während des Kaiserschnitts in der 32. Woche medizinischen Laien transparent zu machen. Sie schilderten die Geburt des ersten, gesunden Zwillings, das Abklemmen der Nabelschnur des zweiten Zwillings und die Injektion des tödlichen Kaliumchlorids. Das tote Mädchen sei erst dann dem Bauch der Mutter entnommen worden und den Eltern sei Zeit gegeben worden, um sich von ihrem toten Baby zu verabschieden. Woher die angeklagten Ärzte denn gewusst hätten, dass sie rechtlich auf der sicheren Seite gewesen seien, fragt der Vorsitzende Richter Schertz. "Im Vordergrund stand nicht das Juristische, sondern das gesunde Kind", antwortet der angeklagte pensionierte Chefarzt.



"Komme, was da wolle"

Letztlich hatten aus Sicht des Gerichtes die angeklagten Ärzte versucht, "komme, was da wolle", dem Wunsch der Schwangeren gerecht zu werden, nur das gesunde Kind zur Welt zu bringen und das kranke zu töten. Die Ärzte hätten beschlossen, "gar kein Risiko mehr für den gesunden Zwilling einzugehen", den Kaiserschnitt gesetzt und nach der Geburt des gesunden Zwillings den kranken getötet. Das begründete den Urteilsspruch wegen Totschlags, denn eine Geburt begönne mit dem Eröffnen des Muttermundes, dem Beginn der Wehen bzw. dem Öffnen der Bauchdecke bei einem Kaiserschnitt. "Die Angeklagten sind Koryphäen auf ihrem Gebiet. Sie wussten genau, dass das keine (in diesem Fall) erlaubte Abtreibung mehr war, da die Geburt bereits begonnen hatte." Unter Umständen sei das in dem Klinikum der Angeklagten öfter so gehandhabt worden, hieß es im Urteil.



Kein abschließendes Urteil

Der gesunde Zwilling ist ein gesundes Mädchen, das heute neun Jahre alt ist und nichts von dem Prozess weiß, in dem seine Eltern aussagen mussten. Beide verweigern im Prozess die Aussage, mutmaßlich um die angeklagten Ärzte zu schützen. Erst im Jahr 2013, drei Jahre nach der Zwillingsgeburt, war im Klinikum anonym Anzeige gegen die beiden Ärzte erstattet und die Patientenakten waren mit richterlichem Beschluss beschlagnahmt worden. Im Juni 2016 erhob die Staatsanwaltschaft Anklage, weitere knappe dreieinhalb Jahre später jetzt das Urteil. Die beiden Geburtsmediziner verlassen nach dem Urteilsspruch schweigend den Gerichtssaal. Sie werden aller Voraussicht nach in Revision gehen gegen ihre Verurteilung. Die angeklagte leitende Oberärztin ist bis heute in dem Klinikum in ihrer Position tätig. Ihr droht jetzt unter Umständen der Entzug ihrer Approbation.



