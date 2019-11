Polizei sperrt Straßen rings um Reichstagsgebäude in Mitte

Zum Gelöbnis der neuen Bundeswehr-Rekruten in Berlin regt sich Protest gegen die Verteidigungspolitik: Die Polizei hat das Gelände rings um das Reichstagsbebäude abgeriegelt. Für Autofahrer ist an einigen Stellen in Berlin-Mitte kein Durchkommen mehr.