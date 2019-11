Bild: picture alliance/Winfried Rothermel

Klimawandel - Umweltaktivisten drohen mit "Blockade" an Berlins Flughäfen

08.11.19 | 12:12 Uhr

Klimaaktivisten haben dazu aufgerufen, am Sonntag Berlins Flughäfen zu blockieren. Wann und wo genau ist noch nicht bekannt. Polizei und Flughafenbetreiber sind nach eigenen Angaben vorbereitet und wollen mögliche Einschränkungen verhindern.

Wegen der klimaschädlichen Folgen des Fliegens wollen Umweltaktivisten am Sonntag in Berlin protestieren. Die Gruppe "Am Boden bleiben" ruft zur "Blockade" eines Berliner Flughafens auf, wie aus einem Aufruf im Internet hervorgeht. Eine genaue Zeit und einen genauen Ort für ihren Protest nannten die Umweltschützer nicht. Bereits für Samstag ist ein "Aktionstraining" geplant. Die Berliner Polizei und die Flughafenbetreiber sind auf die Blockade vorbereitet. "Unser Interesse ist, dass der Flugverkehr so störungsfrei wie möglich verläuft", sagte Flughafensprecher Daniel Tolksdorf. Die Polizei äußerte sich nicht zu konkreten Schutzmaßnahmen. Die Beamten stünden in Austausch mit den Flughafenbetreibern und der Bundespolizei, so eine Sprecherin.

Polizei und Flughäfen sind vorbereitet

Die Umweltschützer haben auf ihrer Webseite zehn Forderungen gestellt. Unter anderem wollen sie den Rückbau von Flughäfen, die Abschaffung von Inlandsflügen und das Ende von Subventionen für die Luftfahrtbranche. Mit der "Blockade" soll den Forderungen Nachdruck verliehen werden: "Wir glauben fest daran, dass wir einen Schritt weiter gehen müssen, um die notwendigen Veränderungen hin zu einer klimagerechten Lebensweise herbeizuführen." Die Aktion steht nach Angabe der Gruppe in Zusammenhang mit der weltweiten Klimagerechtigskeitsbewegung. Man stehe solidarisch mit Gruppen wie "Fridays for Future" und "Extinction Rebellion". Letztere hatte im Oktober eine Woche lang den Verkehr in Berlin mit großangelegten Blockaden teilweise lahmgelegt. Offen für Veränderungen geben sich indes die Berliner Flughäfen. "Fliegen an sich ist kein Selbstzweck", sagte Tolksdorf. Am Beispiel der Strecke zwischen Berlin und Nürnberg sei zu sehen, dass attraktive Bahnverbindungen Inlandsflüge auch ersetzen könnten.

Zahl der Fluggäste deutlich angestiegen

Von deutschen Flughäfen starteten im ersten Halbjahr dieses Jahres so viele Passagiere wie noch nie in diesem Zeitraum: Fast 58,9 Millionen Passagiere reisten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes von den 24 deutschen Hauptverkehrsflughäfen ab. Das waren 4,1 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

An den Berliner Flughäfen ist die Zahl der Fluggäste in den ersten acht Monaten dieses Jahres ebenfalls deutlich angestiegen. Von Januar bis August 2019 wurden in Tegel und Schönefeld mit 23,99 Millionen Passagiere acht Prozent mehr abgefertigt als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) im September mit. Besonders groß ist der Anstieg demnach in Tegel. Dort starteten und landeten bis August 16,18 Millionen Passagiere, 18,5 Prozent mehr als in den ersten acht Monaten des Vorjahres. Im Oktober war die Zahl der Fluggäste zwar - wie schon in den beiden Vormonaten - rückläufig, im Gesamtjahr wird die Passagierzahl wegen des starken Wachstums im ersten Halbjahr aber etwa eine Million über dem Vorjahreswert liegen. 2018 waren an den beiden Flughäfen den Angaben zufolge insgesamt 34,7 Millionen Fluggäste gezählt worden.

Bessere Zugverbindungen zwischen Ballungszentren

Das Umweltbundesamt hatte kürzlich ein Konzept zum nachhaltigen Fliegen vorgestellt. Laut Präsidentin Maria Krautzberger sieht es vor, Schienenverbindungen zwischen den Ballungszentren bis 2030 so zu verbessern, dass diese innerhalb von vier Stunden erreichbar seien und Flüge überflüssig würden. Ein erster Schritt, um Umweltauswirkungen des Fliegens zu senken, sei zudem die Anpassung der Steuerbeiträge beim Fliegen an Bahn und Auto.