Auf der Bundesstraße 96 ist am Freitagabend ein Autofahrer tödlich verunglückt. In den Unfall zwischen Gransee und Fürstenberg (beide Oberhavel) waren auch zwei Lastwagen verwickelt, sagte ein Sprecher des Lagezentrums. Offenbar hatte der Autofahrer beim Überholen eines LKW den entgegenkommenden LKW übersehen und prallte frontal mit ihm zusammen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagabend rbb|24.

Der Autofahrer, dessen Identität noch nicht zweifelsfrei geklärt sei, verstarb noch in seinem Auto. Die beiden LKW-Fahrer mussten mit schweren Schocks ins Krankenhaus gebracht werden.



Die B96 blieb in der Nacht auf Samstag wegen umfangreicher Unfallermittlungs- und Räumungsarbeiten zwischen Gransee und Fürstenberg gesperrt.