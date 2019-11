Ein Toter nach Messerangriff in der Schlosspark-Klinik

Polizeieinsatz in Berlin-Charlottenburg

In der privaten Schlosspark-Klinik in Berlin-Charlottenburg ist am Dienstagabend ein Mann erstochen worden. Laut Polizei ereignete sich die Messerattacke während eines Fachvortrags. Ein weiterer Mann wurde verletzt. Ein Verdächtiger wurde festgenommen.