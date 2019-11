In Berlin sind am Sonntag zwei Fußgänger bei Unfällen von Autos angefahren und schwer verletzt worden.

In Neukölln wurde ein elfjähriger Junge auf der Silbersteinstraße von einem Mercedes erfasst, wie die Polizei am Montag mitteilte. Das Kind sei zwischen parkenden Autos auf die Fahrbahn gelaufen, von dem Pkw erfasst worden, auf die Motorhaube geprallt und auf der Straße liegengeblieben. Rettungskräfte brachten den Elfjährigen mit schweren Kopf- und Beinverletzungen ins Krankenhaus.

In Friedrichshain überquerte ein 51-Jähriger eine Fußgängerampel in der Mühlenstraße bei Rot, so die Polizei. Dabei wurde er vom Auto eines 44-Jährigen angefahren. Der Fußgänger kam mit schweren Kopf- und Rumpfverletzungen in eine Klinik.