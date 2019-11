Am Samstagmorgen ist es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Habelschwerdter Allee in Berlin-Dahlem gekommen. Ein Autofahrer eines Carsharing-Wagens rammte gegen 5.25 Uhr einen Ampelmast, der durch den heftigen Aufprall umfiel.

Bei dem Zusammenprall wurde der Motorblock des Autos herausgerissen. Nach Informationen der "Berliner Morgenpost" wurden zwei Insassen schwer verletzt. Nachdem sie von einem Notarzt versorgt wurden, kamen sie ins Krankenhaus.

Über die Unfallursache ist noch nichts bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.