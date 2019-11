Der Weihnachtsmarkt an der Landsberger Alle in Berlin-Lichtenberg ist von einem tragischen Unfall überschattet worden. Dabei kam Mitarbeiter einer Achterbahn ums Leben.

Auf einem Weihnachtsmarkt an der Landsberger Allee in Berlin-Lichtenberg ist es zu einem tödlichen Unfall auf einer Achterbahn gekommen. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Samstagabend auf Twitter mit.

Ein Beschäftiger des Fahrgeschäfts sei von einer Gondel überfahren und eingeklemmt worden, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage von rbb|24. Wiederbelebungsversuche seien erfolglos geblieben.

Wie es zu dem Unfall kam, konnte der Sprecher nicht sagen. Die Feuerwehr ist eigenen Angaben zufolge seit 19:14 Uhr am Unfallort im Einsatz.

In der Gondel hätten vier Fahrgäste gesessen, die nach dem Unfall psychologisch betreut wurden, sagte der Sprecher weiter.