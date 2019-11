Der in Berlin ansässigen Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN-BdA) wurde die Gemeinnützigkeit aberkannt, nun droht eine hohe Steuernachzahlung. Das gaben die Vereinsvorsitzenden Cornelia Kerth und Axel Holz am Freitag bekannt.

In diesem Jahr seien laut Berliner Finanzamt für Körperschaften Nachforderungen in fünfstelliger Höhe fällig, heißt es in einem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Dadurch könnte die Existenz des Vereins gefährdet sein, sagte Bundesgeschäftsführer Thomas Willms.