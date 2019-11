Unbekannte haben am Montagabend 26 Glasscheiben eines Autohauses in Kreuzberg zerstört und einen politischen Schriftzug hinterlassen.

Nach Zeugenaussagen liefen gegen 18 Uhr mindestens drei schwarz gekleidete und vermummte Personen auf die Filiale in der Prinzessinenstraße zu und begannen, die Scheiben des Geschäfts mit unbekannten Gegenständen zu beschädigen. Außerdem warfen die Vermummten mit Farbe gefüllte Glasflaschen gegen die Front und brachten den Schriftzug mit politischem Inhalt an, bevor sie flüchteten.

Wie die Polizei auf Anfrage von rbb|24 mitteilte, lautet der Schriftzug "Fight for Rojava", also "Kämpfe für Rojava". Rojava entspricht in etwa den überwiegend kurdisch bewohnten Regionen im Norden Syriens entlang der Grenze zur Türkei, wo derzeit eine Militäroffensive der Türkei läuft.

Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.