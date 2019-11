Vollsperrung der A10 am Wochenende abgesagt

Die eigentlich für dieses Wochenende geplanten Bauarbeiten auf der A10 im Bereich Dreieck Pankow sind abgesagt worden. Das erklärte die Ingenieurfirma "Havellandautobahn" mit und führte Sicherheitsbedenken an.

Eigentlich hätte die A10 vom 8. bis 11. November am Dreieck Pankow in beide Richtungen voll gesperrt werden sollen. Grund sind die seit Mai 2018 laufenden Ausbau- und Mondernisierungsarbeiten an der Autobahn 10, dem nördlichen Berliner Ring, und der A24.

Die Bauarbeiten werden noch drei Jahre dauern und rund 650 Millionen Euro kosten, teilt die Firma "Havellandautobahn" mit.

Doch die Bauarbeiten wurden verschoben, der Termin soll vor Weihnachten nachgeholt worden.