Zehn Jahre später wurde der Erreger in Deutschland bei Zugvögeln ausgemacht. Im August diesen Jahres wurde der erste Fall registriert, der sehr wahrscheinlich auf eine Übertragung durch Mücken in Deutschland zurückzuführen ist. Der 70-jährige Patient aus dem ländlichen Sachsen war zuvor nicht im Ausland gewesen, teilte das RKI Anfang Oktober mit [rki.de] . Seither wurden weitere Fälle registriert auch in Berlin und Brandenburg .

Entdeckt wurde das Virus 1937 im West-Nile-District im nördlichen Uganda. 20 Jahre später trat es erstmals in Israel auf, 1960 wurde es in Frankreich nachgewiesen. Seit Ende der neunziger Jahre breitet sich das Virus in den USA aus, die Fallzahlen sind allerdings seit einigen Jahren stabil. Das Virus tritt auch in Australien, Süd- und Zentralasien, dem Nahen Osten, großen Teilen Afrikas sowie dem südlichen Europa auf. 2008 wurde der erste Fall in Österreich nachgewiesen.

Übertragen wird das Virus in Europa hauptsächlich von Culex -Stechmücken. Diese Gattung ist auf dem Kontinent mit 16 Arten vertreten und sehr weit verbreitet. Einigen Culex-Arten ist zu eigen, dass sie Viren auch vertikal verbreiten können. Das heißt, die Weibchen übertragen die Erreger auf ihre Eier. Bereits wenn die Larven heranreifen, können sich Viren in ihnen vermehren. Sticht die geschlüpfte Mücke das erste Mal zu, kann sie bereits Krankheiten übertragen. Die seit einigen Jahren auch in Europa vorkommenden Asiatische Tigermücke kann das West-Nil-Virus ebenfalls übertragen.

"Dieses Virus zirkuliert hauptsächlich zwischen Vogel und Mücke, in denen es sich auch vermehren kann", so Reinking. "Mensch und Pferd sind nur Fehlwirte, die nicht zur Verbreitung beitragen." Das heißt, Menschen und Pferde können zwar erkranken, eine unbefallene Mücke kann aber nicht das Virus aus ihnen heraussaugen.

Dass in Deutschland überhaupt die Gefahr besteht, liegt an den neuen klimatischen Bedingungen, die in unserer Region zur Norm werden. Nach einem Ausbruch von West-Nil-Fieber in New York vor 20 Jahren sammelten Forscher befallene Culex-Mücken ein und untersuchten, welchen Einfluss die Temperatur auf die Aktivität der Viren innerhalb der Mücken hat. Das Ergebnis: In Mücken, die bei 18 Grad gehalten wurden, konnte sich das Virus nicht ausreichend festsetzen. Anders bei 30 Grad: Die Viren konnten sich in den Mücken schnell und ausreichend vermehren, um bei einem Stich zur Gefahr zu werden [academic.oup.com].

Das RKI geht davon aus, dass sich das Virus in Deutschland etabliert. "Sehr offensichtlich kann WNV auch in Deutschland überwintern", heißt es auf den Seiten des Instituts. Und das "es in den kommenden Jahren – insbesondere in überdurchschnittlich warmen und längeren Sommern – zu weiteren mückenübertragenen WNV-Erkrankungsfällen auch bei Menschen hierzulande kommen wird." Laut FLI überwintern die Viren in den Mücken.

Die Frage nach dem Gefahrenpotenzial ist also schwierig zu beantworten. Aber: "Wenn jetzt die äußeren Bedingungen für diesen Kreislauf zwischen Vogel und Mücke ideal bleiben und wir wieder lange Sommer mit warmen Tagen erleben, dann wird das West-Nil-Virus im nächsten Jahr wieder bei uns auftreten", so Reinking.