Ein Wohnungsinserat aus Berlin-Schöneberg hat am Sonntag zu einer Massenbesichtigung geführt. Mehrere Hundert Menschen kamen in die Meininger Straße in der Nähe des Schöneberger Rathauses, um sich eine Zwei-Zimmer-Wohnung anzugucken.

Mehrere Besucher kritisierten das Vorgehen das Hausverwalters. So empfand es eine junge Frau als unmenschlich, so viele Menschen auf einmal einzuladen. "Irgendwie ist das auch provokativ, finde ich. Ich weiß gar nicht, ob ich da reingehen soll. Letztendlich bleibt einem nichts anderes übrig." Eine andere Interessentin bezeichnete die Situation als "Katastrophe". Das spiegele "aber wirklich das aktuelle Bild total wider, was Wohnungssuche in Berlin bedeutet. Das ist kein Einzelfall".

Der Hausverwalter Rolf Harms rechtfertigte die Entscheidung, Hunderte Interessenten auf einen Schlag kommen zu lassen. Es sei eine Vorauswahl getroffen worden. Keine Chance hätten solche Bewerber gehabt, die nur eine Zweitwohnung suchen oder ein hohes Einkommen haben. "Alles, was über 5.000 Euro netto war, haben wir nicht eingeladen", so Harms. Beispielsweise nur die ersten 30 Interessenten einzuladen sei für ihn keine Option gewesen, weil diese "dann vielleicht gar nicht mehr aktuell sind". Seine Befürchtung: Dann kämen am Ende zu wenige zur Besichtigung.

In anderthalb Wochen soll die Entscheidung fallen, wer die Wohnung mit Blick aufs Rathaus Schöneberg bekommt.