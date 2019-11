Unbekannte Person stirbt bei Hausbrand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Berlin-Reinickendorf ist am frühen Mittwochabend eine Person gestorben.

Das Feuer sei in einer Wohnung im dritten Obergeschoss eines Gebäudes in der General-Woyna-Straße ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr rbb|24. 40 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen und hätten die Flammen gelöscht.

Bewohner aus den anderen Wohnungen hätten sich selbstständig in Sicherheit gebracht. Bei den Löscharbeiten habe die Feuerwehr eine leblose Person gefunden.

Die Einsatzkräfte hätten Schwierigkeiten gehabt, in die Wohnung zu kommen, da sich die Tür nicht öffnen ließ. Mit einer Drehleiter über den Balkon hätten sie sich Zugang verschafft. Momentan seien sie noch damit beschäftigt Glutnester ausfindig zu machen und zu beseitigen. Dies könne voraussichtlich noch zwei Stunden dauern, da die Wohnung "stark zugestellt" sei, so der Sprecher.

Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei habe die Ermittlungen übernommen.