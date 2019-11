Bild: dpa

Kinderbauernhof in Gatow - Schaf in Berlin wohl nicht von Wolf gerissen

06.11.19 | 14:55

Der Tod eines Schafs im Südwesten Berlins geht nach Experten-Einschätzung wahrscheinlich nicht auf einen Wolf zurück. Zuvor war spekuliert worden, das Schaf könnte möglicherweise von einem Wolf gerissen worden sein. Ein Rissgutachter entkräfte sie in seinem vorläufigen Befund, sagte Derk Ehlert von der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz der Deutschen Presse-Agentur (dpa) am Mittwoch. Es gebe deutliche Indizien, zum Beispiel anhand der Bissspuren, dass ein Hund das Schaf gerissen habe. Gewissheit soll eine genetische Untersuchung bringen, deren Ergebnisse Ehlert zufolge Ende des Monats erwartet werden. Das Schaf war in der vergangenen Woche nachts auf einem Kinder- und Familienbauernhof im Berliner Stadtteil Gatow gerissen worden. Ein Mitarbeiter hatte den Schafskadaver am 31. Oktober entdeckt, wie der Vierfelderhof am Mittwoch auf seiner Homepage mitteilte. Der gemeinnützige Verein betont, dass nach dem Vorfall kein Wolf in der Nähe des Hofes gesichtet worden sei.

Bislang kein Wolfsnachweis in Berlin

Der Wildtierexperte des Landes Berlin, Derk Ehlert, verwies im rbb auf bisherige Fälle toter Nutztiere, die entdeckt wurden. "Jedes Jahr finden wir fünf bis zehn gerissene Rehe." Diese Tiere stürben jedoch in der Regel durch Bissverletzungen herumstreuender Hunde. Fakt sei, so Derk Ehlert auf rbb 88.8: "Bislang haben wir in Berlin keinen einzigen Nachweis für ein Vorkommen eines Wolfes." Bekannt seien jedoch Wolfsrudel südlich, nördlich und östlich der Stadt, sagte Ehlert der dpa. Daher gilt als wahrscheinlich, dass die Tiere Berliner Gebiet schon durchlaufen haben und früher oder später auch verlässlich gesichtet werden. Grundsätzlich sei die Stadt jedoch kein favorisierter Lebensraum von Wölfen, so Ehlert.

Es müsse niemand Angst vor einem Wolf haben, betonte Ehlert im rbb. "Wir können uns weiterhin in den Berliner Wäldern frei bewegen." Wenn man aber doch einmal einen Wolf sichte, solle man unbedingt ein Foto machen, sagte der Wildtierexperte. Das Bild solle dann zusammen mit einer Ortsangabe, wo man das Raubtier gesehen hat, an die Behörden weitergegeben werden. Doch man sollte sich schon sehr sicher sein, dass es tatsächlich ein Wolf sei, betonte Ehlert.

Viele Wölfe in Brandenburg

Nachdem der Wolf lange Zeit in Deutschland als ausgerottet galt, erobert sich das Raubtier nun schon seit einigen Jahren seinen alten Lebensraum zurück. Die meisten Tiere in Deutschland wurden bislang in Brandenburg gesichtet. Dort lebten im Jahr 2018 laut Naturschutzbund (Nabu) 26 Wolfsrudel und 12 Wolf-Paare.