Seit 2015 gilt die Mietpreisbremse - doch wer kennt sich schon so gut aus, dass er seinem Vermieter die Stirn bieten kann? Legal-Tech-Portale wie Wenigermiete.de bieten Hilfe an. Doch Anwälte halten das für unrechtmäßig. Am Mittwoch muss der BGH entscheiden.