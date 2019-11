Die Zehlendorfer Schulanfänger bekommen in diesem Jahr nun doch kostenlose Warnwesten. Wie die Arbeitsgemeinschaft Zehlendorf-Mitte am Dienstag bekannt gab, finanzieren mehrere Einzelhändler die Anschaffung der reflektierenden Westen für alle Erstklässler im Ortsteil.

Die Westen sollen in den kommenden Tagen an den Zehlendorfer Grundschulen verteilt werden, hieß es weiter. "Die Sicherheit der Kinder in unserem Bezirk ist uns extrem wichtig", sagte Florian Herz von der Arbeitsgemeinschaft Zehlendorf-Mitte.

Bezirksbürgermeisterin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) dankte den Einzelhändlern für ihren Einsatz. "Es ist immer wieder schön zu sehen, wie sehr lokale Unternehmen mit unserem Bezirk verbunden sind und auch kurzfristig die Bereitschaft zeigen Verantwortung zu übernehmen."