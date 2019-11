Bild: dpa/Paul Zinken

Lufthansa-Flugbegleiter im Austand - Erneut Dutzende Flugausfälle in Tegel wegen Streiks

Zwei volle Tage wollen die Flugbegleiter von Lufthansa streiken: Bereits am Donnerstag fielen am Flughafen in Berlin-Tegel mehrere Dutzend Flüge aus. Am Freitag scheint eine ähnliche Zahl an Starts und Landungen betroffen zu sein. Und die Streiks zeigen Wirkung.

In Berlin sind am Freitag erneut Dutzende Flüge von den Streiks der Flugbegleiter bei der Lufthansa betroffen. Die ersten Flüge ab Tegel sind am Morgen des zweiten Streiktags bereits ausgefallen. Wie der Flughafen mitteilte, blieben um 6.30 Uhr zwei Flugzeuge am Boden, die nach München beziehungsweise Frankfurt am Main fliegen sollten. Insgesamt seien am Freitag 35 Abflüge und 36 Landungen auf der Strecke Berlin-Frankfurt und Berlin-München betroffen. Lediglich am Morgen soll ein Lufthansa-Flug um 9.00 Uhr nach München sowie am Abend ein weiterer um 20.45 Uhr nach Frankfurt starten.

Die Lufthansa-Töchter Swissair und Austrian Airlines fliegen planmäßig von und nach Wien und Zürich. Auch die Flüge der Eurowings sind gesetzt. Sie fliegen von Tegel aus hauptsächlich innerdeutsche Ziele an, darunter auch München.

Mehrere Dutzend Flüge betroffen

Am Donnerstag hatten die 48-stündigen Streiks begonnen, zu dem die Gewerkschaft Ufo aufgerufen hatte. Am ersten Streiktag waren sowohl nach Frankfurt als auch nach München sämtliche Lufthansa-Verbindungen gestrichen. Mehrere Dutzend Starts und Landungen waren betroffen. Die Flüge der Lufthansa-Töchter Swissair und Austrian Airlines nach Wien und Zürich starteten und landeten planmäßig. Auch bei den Inlandsflügen der ebenfalls zur Lufthansa gehörenden Eurowings gab es keine Einschränkungen. Insgesamt bietet die Lufthansa von Tegel aus 38 Flüge pro Tag in beide Städte. Andere Ziele werden unter dem Lufthansa-Logo von Tegel aus nicht angeflogen.

Bahn erwartet erhöhtes Fahrgastaufkommen

Bundesweit hatte die Lufthansa wegen des 48-stündigen Flugbegleiter-Streiks an beiden Tagen 1.300 Flüge gestrichen, davon 700 am Donnerstag. Am Freitag bleiben laut Lufthansa-Prognose vom Mittwoch voraussichtlich 600 von rund 3.000 Flügen am Boden. Von den Flugstreichungen seien an beiden Tagen weltweit etwa 180.000 Fluggäste betroffen, hieß es ebenfalls am Mittwoch. Den Kunden waren Umbuchungen auf andere Gesellschaften und Tage sowie im innerdeutschen Verkehr auf die Bahn angeboten worden. Einen Ansturm auf die Bahn hatte es jedoch am Donnerstag nicht gegeben. Das könnte sich allerdings am Freitag ändern. Die Deutsche Bahn rechnet auf den Strecken Berlin-München und Berlin-Frankfurt (Main) zum Wochenende hin mit vermehrtem Fahrgastaufkommen und empfiehlt Reisenden, Plätze zu reservieren.

Lufthansa und Ufo wollen wieder sprechen

Die Streiks zeigten bereits am Donnerstag Wirkung: Nach monatelanger Pause erklärte Lufthansa-Vorstandschef Carsten Spohr, dass man nun wieder das Gespräch mit der Kabinengewerkschaft Ufo suche, um eine Schlichtung zu vereinbaren. Ufo stimmte dem Vorschlag zu. Man werde die von der Lufthansa angeregten Gespräche über das Wochenende wahrnehmen, so ein Ufo-Vertreter. Der Streik bei Lufthansa soll am Freitag aber wie geplant fortgesetzt werden. Ufo werde aber von einer Ausweitung auf die Konzerntöchter Eurowings, Germanwings, Cityline und Sun-Express absehen.

Versuch gescheitert, Streik zu stoppen

Bislang hatte der Konzern Gespräche mit dem Argument abgelehnt, dass der Ufo-Vorstand nicht vertretungsberechtigt sei. Die Flugbegleiter-Gewerkschaft Ufo fordert für die rund 21.000 Lufthansa-Flugbegleiter höhere Spesen und Zulagen sowie den besseren Zugang für Saisonkräfte in reguläre Anstellungsverhältnisse. Mit dem Versuch, den Streik noch juristisch zu stoppen, war Lufthansa am Mittwoch in zwei Gerichtsinstanzen gescheitert. Sowohl das Arbeitsgericht Frankfurt als auch das hessische Landesarbeitsgericht lehnten eine Einstweilige Verfügung gegen den Ufo-Streik ab.

