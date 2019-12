An Heiligabend sind allein in der Berliner Charité 13 Weihnachts-Babys zur Welt gekommen. Es handele sich um fünf Mädchen und acht Jungen, so die Klinik. Sieben der Kinder wurden im Virchow-Klinikum in Wedding geboren, sechs auf dem Campus Mitte, wie die Ärzte am Mittwoch mitteilten.