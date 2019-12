Männer schlagen und treten lesbisches Paar in Berlin

In Straßenbahn in Alt-Hohenschönhausen

Ein lesbisches Paar ist in der Nacht zu Samstag im Berliner Stadtteil Alt-Hohenschönhausen beleidigt und körperlich angegriffen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatten sich die beiden Frauen gegen 3.45 Uhr an einer Straßenbahnhaltestelle geküsst.