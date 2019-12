Ein mutmaßlich unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stehender Autofahrer ist zwischen Templin und Gollin (Uckermark) von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Auto, mit dem der Unfallfahrer unterwegs war, fuhr nach Polizeiangaben nur auf drei Reifen.

Fahrer und Beifahrer mussten am Samstag nach der Kollision schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, so die Polizei am Sonntag. Dabei sei auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz gekommen, hieß es.