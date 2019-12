Ein 54-jähriger Autofahrer ist am Dienstag in Berlin-Reinickendorf bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, war der Mann aus bisher ungeklärter Ursache im Ortsteil Heiligensee gegen einen Baum gefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 54-Jährige gegen 11.20 Uhr mit seinem Auto auf der Straße Alt-Heiligensee unterwegs, als er von der Fahrbahn abkam. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wo er in der vergangenen Nacht verstarb. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen noch.