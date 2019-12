Nach jahrelangem Rechtsstreit sind ehemalige Inhaftierte des DDR-Kindergefängnisses in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) vom zuständigen Landgericht Frankfurt (Oder) rehabilitiert worden. Das Gericht habe in sogenannten Rehabilitationsverfahren Grundentscheidungen getroffen, sagte ein Sprecher am Montag. Diese seien Ausgangspunkt für weitere mögliche Verfahren - wenn es etwa um Haftentschädigung und Opferrente gehe. Dass die Kinder zu unrecht in dem Gefängnis saßen, hatte das Landgericht bereits im Juni 2019 festgestellt und seitdem über das Rehabilitationsanrecht beraten.

Das frühere Gefängnis in Bad Freienwalde wurde von 1968 an von der Jugendhilfe Frankfurt (Oder) genutzt, die es unter Beibehaltung des Gefängnischarakters zum Durchgangsheim umfunktionierte. Darin sollten nach Angaben des Vereins Kinder und Jugendliche, die auf einen Heimplatz warteten, für maximal 18 Tage untergebracht werden. Dieser Zeitraum wurde jedoch nur selten eingehalten. Viele Insassen waren unter unmenschlichen Bedingungen länger als ein halbes Jahr dort eingesperrt. Das jüngste eingesperrte Kind in Bad Freienwalde soll erst drei Jahre alt gewesen sein, so der Verein "Kindergefängnis Bad Freienwalde e.V."



Auch in den Jugendwerkhof Torgau wurden Jugendliche verbracht, die aus Sicht des Staates als widerspenstig galten. Betroffene berichten auch hier von brutalem Drill und unmenschlichen Bedingungen während ihrer Zeit in der Einrichtung. Bis 1989 waren in Torgau mehr als 4.000 Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren untergebracht.