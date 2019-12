Der Einsatz BVG-eigener Abschleppwagen wurde bereits 2018 mit dem Berliner Mobilitätsgesetz beschlossen. Nun sind die gelben Kolosse einsatzbereit - ab Januar können sie Falschparker selbst an den Haken nehmen.

Die BVG hat die Fahrzeuge gebraucht gekauft und dafür zwischen 30.000 und 180.000 Euro pro Stück bezahlt. Voraussichtlich am 6. Januar werden die im typischen BVG-Gelb lackierten Wagen ihre ersten Einsätze haben.

Falschparker auf Busspuren, an Haltestellen oder auf Tramschienen müssen im neuen Jahr damit rechnen, von Abschleppfahrzeugen der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) umgesetzt zu werden. Wie die BVG dem rbb mitteilte, hat sie bereits fünf kleine und zwei große Abschleppwagen angeschafft. Weitere sollen hinzukommen.

Dass die BVG in Eigenregie gegen Parksünder vorgehen darf, wurde 2018 mit dem Berliner Mobilitätsgesetz vereinbart, das unter anderem auch die Bedingungen für den öffentlichen Nahverkehr verbessern soll. Versperrte ein Auto einem Bus den Weg, musste bisher die Polizei gerufen werden, die dann einen Abschleppdienst verständigte. Das wird nun vereinfacht.

Die Zahl der Falschparker in ihrem Beritt war nach Angaben der BVG in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Bis Ende Oktober hat die Polizei in diesem Jahr rund 4.000 Autos von Schienen und Busspuren entfernt, wie eine Sprecherin mitteilte.