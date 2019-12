dpa/Daniel Karmann Audio: Radioeins | 20.12.2019 | Seyran Ates im Interview | Bild: dpa/Daniel Karmann

Berliner Frauenrechtlerin - Seyran Ates rechtfertigt Kredit von Artemis-Betreiber

20.12.19 | 14:58 Uhr

Die Berliner Frauenrechtlerin Seyran Ates gilt seit Jahren als Gegnerin von Prostitution. Jetzt kommt heraus: Sie hat vom Betreiber des Bordells "Artemis" einen Kredit angenommen. Im rbb-Interview räumt sie Fehler ein - wehrt sich aber auch gegen Kritik.

Die Berliner Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates hat einen Privatkredit vom Betreiber des Bordells Artemis bekommen. Das bestätigte sie am Freitag dem rbb. Zunächst hatte die “Süddeutsche Zeitung“ [Bezahlinhalt] darüber berichtet.



Dem Bericht zufolge soll Ates zum 30. September dieses Jahres 45.000 Euro vom Artemis-Geschäftsführer Hakki Simsek bekommen haben. Das räumte Ates im Gespräch mit Radioeins ein. Sie widersprach aber energisch dem Vorwurf, sie habe ein zinsloses Darlehen erhalten. "Das ist nicht wahr. Ich habe in bedrängter Situation Hilfe gebraucht, dann ging es ganz schnell mit Hakki Simsek - aber wohlgemerkt gegen ortsübliche Zinsen, die teilweise über dem EZB-Zinssatz lagen. Das ist alles von einem Anwalt aufgesetzt worden", so Ates. Und weiter: "Was mich traurig macht ist, dass ich in dieser Situation nicht woanders Hilfe bekommen habe. Jetzt versucht jemand, meine Person zu diskreditieren."

Ates: "War in großer Stresssituation"

Eine Geschäftsbeziehung mit dem Artemis-Betreiber weist die Frauenrechtlerin im rbb-Interview genauso entschieden zurück wie die Behauptung, früher gemachte positive Äußerungen über das Bordell stünden in Zusammenhang mit dem Kredit. Ates arbeitet seit längerem an einem Buch über Prostitution und recherchiert dafür im Artemis. Über das Bordell hat sich die Frauenrechtlerin in der Vergangenheit positiv geäußert: Sie sprach von sauberen und fairen Verhältnissen. "Meine Äußerungen habe ich zwei, drei Jahre vorher gemacht. Ich gestehe natürlich ein, dass ich andere Leute hätte fragen sollen, aber ich war in einer großen Stresssituation", so Ates.



"...da war ich naiv"

Über ihren Kontakt und Verbindungen zu Simsek habe sie immer transparent informiert, auch dass ihr Bruder seit Jahren auf der Artemis-Baustelle arbeitet, betont Ates. Dass sie als Kritikerin von Prostitution Geld von einem Bordellbetreiber nimmt und das Irritationen auslöst, könne sie auch nachvollziehen. Sie ergänzte aber: "Ich hätte nicht geglaubt, dass dies so gegen mich verwendet wird, da war ich naiv. Ich kann die Kritik und Enttäuschung verstehen. Aber es ist nicht richtig, dass ich plötzlich hier eine Einrichtung in den Himmel lobe. Ich recherchiere seit Jahren, und das ist noch lange nicht abgeschlossen."



Das Bordell war am 14. April 2016 von einem Großaufgebot von 900 Polizisten, Zollfahndern und Staatsanwälten durchsucht worden. Danach hatte die Staatsanwaltschaft zuerst von direkten Verbindungen zur organisierten Rocker-Kriminalität, Ausbeutung von Prostituierten und Gewaltanwendung gesprochen; den Betreibern wurde vorgeworfen, 17,5 Millionen Euro Sozialabgaben hinterzogen zu haben. Die Staatsanwaltschaft stoppte das Verfahren gegen die Artemis-Betreiber jedoch im Januar 2019: Es gebe keinen hinreichenden Verdacht, hieß es.



