Weihnachten sei schließlich das Fest zur Geburt eines Kindes, das unmittelbar nach der Geburt zum Flüchtling geworden sei, erklärte Stäblein am Mittwochabend im rbb. Nicht zuletzt deshalb müsse dafür gesorgt werden, "dass diese Kinder nicht allein sind", erklärte der Landesbischof von Berlin, Brandenburg und der schlesische Oberlausitz. "Was wir hier tun können an Hilfe, das sollten wir auch tun."

Berlins evangelischer Landesbischof Christian Stäblein wirbt um Unterstützung für die Flüchtlingskinder in den überfüllten griechischen Aufnahmelagern.

Am Vormittag des Heiligen Abends war der Landesbischof in der Justizvollzugsanstalt Moabit zu Besuch gewesen. Dort habe ihn die Sehnsucht der Menschen nach jemandem, der ihnen sage, dass Gott da sei, beeindruckt, so Stäblein.

Der Bischof betonte, die Kirche freue sich sehr über alle Menschen, die sich zu Weihnachten in der Kirche einfänden. Jeder könne selbst entscheiden, wie oft er in die Kirche gehe. Junge Leute wolle die Kirche "durch unsere Botschaft", erreichen. "Nur die kann überzeugen", so Stäblein weiter.

Am Weihnachtsabend hatte Stäblein in seiner Predigt im Berliner Dom dazu aufgerufen, mit offenem und herzlichen Blick auf Einsame zuzugehen.