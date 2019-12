Wegen Personalmangels in der Lebensmittelkontrolle konnten in Berlin im vergangenen Jahr nicht einmal die Hälfte der vorgegebenen Besuche durchgeführt werden. Das geht aus einer Datenrecherche der Verbraucherorganisation Foodwatch hervor, über die am Mittwoch der Bayerische Rundfunk und die "Welt" vorab berichten. Demnach lag im Jahr 2018 in Berlin die sogenannte Soll-Erfüllungsquote nur bei 49 Prozent. Berlin gehört damit zu insgesamt 50 Kommunen in Deutschland, die das Kontrollziel nicht einmal zur Hälfte erreichen konnten.

Etwas besser schneiden in der Untersuchung, die am Mittwoch in Berlin der Öffentlichkeit vorgestellt werden soll, Kommunen und Landkreise in Brandenburg ab. So liegt die Soll-Erfüllungsquote im Landkreis Barnim bei 95 Prozent, in der Stadt Brandenburg an der Havel sogar bei 99 Prozent. Die Landeshauptstadt Potsdam erreicht immerhin 73 Prozent.



Foodwatch hatte die rund 400 Behörden, die auf kommunaler Ebene für Hygienekontrollen zuständig sind, zu ihrer personellen Ausstattung und zur Zahl ihrer Kontrollbesuche befragt. Dabei kam heraus, dass bundesweit etwa jede dritte vorgeschriebene Lebensmittelkontrolle ausfällt, weil es den Aufsichtsbehörden an Personal fehlt. Nach Angaben der Behörden hätten allein im Jahr 2018 etwa eine Viertelmillion der vorgesehenen Besuche bei Restaurants, Imbissen und Lebensmittelherstellern nicht stattgefunden.