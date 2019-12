Sogenannte Blitzknallkörper sind das Hauptproblem - sagt der Zoll in Frankfurt (Oder). Gemeint sind damit alle Jahre wieder illegale Knaller, im Volksmund auch "Polenböller" genannt. Bei Stichproben an der Grenze werden sie gleich tonnenweise entdeckt.

Siegmund Poloczek vom Hauptzollamt Frankfurt (Oder) kann das nur bestätigen. Im November und Dezember steige die Zahl illegaler Böller, die bei Stichproben, gefunden werden, sprunghaft an. Selbst ein reguläres CE-Prüfzeichen muss nicht automatisch heißen, dass jeder die Feuerwerkskörper benutzen darf, sagte Poloczek am Freitag dem rbb. Denn für Knallkörper der Kategorien F3 und F4 benötige man eine Genehmigung oder sogar "eine spezielle Sach- und Fachkunde". Die normalen Reisenden, die an der Grenze mit solchen Böllern erwischt werden, könnten das nicht nachweisen. "In Polen dagegen sind sie offenbar frei erhältlich", sagte Poloczek.