Die Meteorologin warnt neben stellenweise glatten Straßen zudem für die Silvesternacht vor Nebelbildung. Dort, wo nachts der Wind abflaue und viel geböllert würde, könne die Wetterlage durchaus zu vor allem durch den Feinstaub bedingter schlechter Sicht führen. Denn die Feinstaub-Partikel docken an in der Luft enthaltene Feuchtigkeit an und können dafür sorgen, dass sich in kürzester Zeit dichter Nebel bildet. Ob und wo dieser Böller-Nebel auftrete, könne jedoch unmöglich vorhergesagt werden. "Das hängt von den baulichen Gegebenheiten ab und davon, wo wieviel gezündelt wird", so Salbert.

In Berlin sind – zwar weniger aus gesundheitsgründen - allerdings in diesem Jahr mehrere Bereiche zu feuerwerksfreien Zonen erklärt worden, dazu gehören die gesamte Festmeile am 17. Juni und der Pariser Platz, der Alexanderplatz und der Kiez rund um die Pallasstraße in Schöneberg. Hier geht es vor allem darum, die "Straßenschlachten" aus den Vorjahren zu verhindern.

Silvester-Böller bringen alljährlich Rekordmengen von gesundheitsschädlichem Feinstaub in die Luft. Nirgendwo in Deutschland war die Feinstaubbelastung in der Silvesternacht des vergangenen Jahres so hoch wie in Berlin. Im Stadtteil Friedrichshain wurde mit 853 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft der höchste Wert gemessen. Als eine besondere Feinstaubbelastung gilt ein Wert von mehr als 50 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter Luft. Diese Menge gilt als Tagesgrenzwert zum Schutz der menschlichen Gesundheit. Das Umweltbundesamt warnt davor, dass der Feinstaub zu vorübergehenden Beeinträchtigungen der Atemwege und zu Herz-Kreislauf-Problemen führen kann. Das gelte vor allem für kleine Kinder, Senioren und chronisch Kranke.