Kinderkrebszentrum an der Charité - "Das Personal muss erstmal gesucht werden"

20.12.19 | 06:22 Uhr

Aufnahmestopp, Betten seit Monaten gesperrt, etwa ein Fünftel der Stellen unbesetzt: Auf der Kinderkrebsstation der Berliner Charité ist die Lage angespannt. Eine ganze Reihe Pfleger hat gekündigt, was Eltern vor Probleme stellt. Von Oliver Noffke



Die Kinderonkologie der Berliner Charité hat in den vergangenen anderthalb Jahren ungewöhnlich viele Pflegekräfte durch Kündigung verloren. Laut Ulrich Frei, Vorstand Krankenversorgung an der Universitätsklinik, haben in dieser Zeit zwölf Mitarbeiter das Team verlassen. "Zwei davon sind aus der Elternzeit nicht zurückgekommen, zwei weitere wollten sich intern versetzen lassen", sagte er. Derzeit seien etwa zehn der 50 Stellen nicht besetzt.

Vergangene Woche war bekanntgeworden, dass wegen Personalknappheit die Aufnahme neuer Patienten auf der Kinderkrebsstation gestoppt wurde. Versorgungslücken bei bestehenden Behandlungen gebe es allerdings nicht, hieß es von der Klinik. Am Donnerstag räumte Frei allerdings gegenüber dem rbb ein, dass bereits seit Monaten nur eingeschränkt gearbeitet werden kann. "Im Bereich der Knochenmark-Transplantation, also der Station 39i, haben wir seit etwa September zunächst schichtweise und - weil es nicht besser ging - später dauerhaft vier Betten gesperrt." Auf der allgemeinen Kinderonkologie 30i gebe es keine Probleme, da sie seltener voll belegt sei, sagte er.



rbb|24 und Inforadio haben mit Pflegepersonal gesprochen, das im vergangenen Jahr gekündigt hat. Mitarbeiter berichten von erodierenden Arbeitsbedingungen, die bei ihnen Angst, Wut und Unsicherheit ausgelöst hätten. Die angespannte Situation übertrage sich auch auf einige Eltern, sagte der Vater eines erkrankten Kindes im Gespräch. Sie alle wollen unerkannt bleiben, fürchten Nachteile im Beruf oder um die notwendige Ruhe für die Behandlung einer schweren Krankheit. Ihre Namen und persönlichen Details wurden daher verfremdet.

Streitpunkt Versorgungsschlüssel

Ein grundlegender Streitpunkt zwischen dem Pflegepersonal auf den Stationen und der Klinikleitung ist die Zahl der Mitarbeiter. Als erstes Krankenhaus in Deutschland hat die Charité mit der Gewerkschaft Verdi einen Tarifvertrag ausgehandelt, der Pflegeschlüssel enthält. Im April 2016 wurde das Papier unterschrieben. "Im Tarifvertrag wurde für den Intensivbereich eine 1:2-Betreuung festgelegt und für den allgemeinen kinderonkologischen eine 1:3-Betreuung", sagte Pflegerin Renate. Die vereinbarten Schlüssel hält sie für sinnvoll. Aber sie ist der Ansicht: "Das wurde in meiner Zeit nie umgesetzt." Dem widerspricht Vorstand Ulrich Frei in Teilen: Auf der Transplantationsstation werde der Personalschlüssel auch unter den derzeitigen Bedingungen eingehalten. Auf der Station 30i könnten die Tagesschichten nach Tarif besetzt werden. Er gibt aber auch zu: "In der Nachtschicht sind wir da etwas dünner." Um Lücken zu schließen, werde momentan Personal aus der Erwachsenenpflege auf den Kinderstationen eingesetzt, das Erfahrung mit den vorliegenden Krankheitsbildern habe - "zumindest schichtweise", sagte Frei. "Wir glauben, dass wir nächste Woche wieder soweit sind, dass wir wieder neue Patienten aufnehmen können." Der Personalplanung stünden dann zwei Kollegen wieder zur Verfügung, die eine Zeitlang ausgestiegen waren. Außerdem beginne jemand neu.

"Aber die sind eben völlig überlastet"

Pflegerin Manuela hat vor einigen Monaten die Station verlassen. Zum Schluss habe es viele Ausfälle gegeben, sagt sie. Während solcher Schichten habe sie sich oft gehetzt gefühlt. "Ich bin der Arbeit hinterhergerannt." Manuela sagt, sie habe oftmals Entscheidungen treffen müssen, bei denen sie sich schlecht fühlte. "Du musst wirklich eine Einteilung machen: Wo muss ich häufiger rein - und welche Kinder, sag ich mal so, kann ich so ein bisschen am Rand mitbetreuen." Die Körperpflege der Patienten habe sie oftmals an die Eltern deligiert. Volker Müller ist Vater eines krebskranken Kindes im Grundschulalter. Nach der Diagnose war er zumindest froh, dass in seiner Stadt ein Uni-Klinikum bereitsteht, an dem in den vergangenen Jahren bahnbrechende neue Therapien auf diesem Gebiet entwickelt werden konnten. Auf der Kinderonkologie fühlte Müller sich jedoch oft allein gelassen. "Wenn das Kind etwas hat, dann will man natürlich Fragen stellen können - und das Personal muss erstmal gesucht werden. Weil die einfach nicht da sind, weil die so viel zu tun haben." Er sagt auch, er habe nirgendwo so liebevolle Pflegerinnen und Pfleger, Ärzte und Professoren erlebt, wie an der Kinderonkologie der Charité. "Aber die sind eben völlig überlastet."



Coach soll Mediation anbieten

Dass die Arbeit auf diesen Stationen mit einer enormen emotionalen Belastung einhergeht, darüber sind sich alle Seiten einig. Pflegerin Katja sagt, wenn neu diagnostizierte Kinder kommen, gelte es auch deren Familien aufzufangen. "Dann begleitet man die Familien durch die Therapie viele, viele Monate. Und es leider natürlich auch vor, dass diese Kinder versterben", sagt sie. "Man ist dann mit traurig und leidet mit den Familien auch." Katja hat diesen Beruf ihr halbes Leben ausgeübt. Auch sie hat die Station verlassen.

"Wir sind hin und her gerissen", sagt Vorstand Frei, "auch die Pflegekräfte und auch die Ärzte, zwischen der Einhaltung von Mindeststandards und der Versorgung von Kindern, die dann eben doch kommen." Um Entlastung zu schaffen, seien Patienten an die Helios-Klinik in Berlin-Buch vermittelt worden. Ältere Kinder ab 14 Jahren könnten unter bestimmten Voraussetzungen auch bei den Erwachsenen versorgt werden. Laut Frei sollte sich auch die Stimmung auf der Station ändern. "Wir haben festgestellt, dass es auf dieser Station große Spannungen gab zwischen Pflege und ärztlichem Personal, aber auch zwischen Pflege und Pflegeleitung", sagt er. Um wieder Ruhe in die Station zu bekommen, soll ein Coach interne Gespräche anleiten und Mediation anbieten. Nach mehreren Jahren, in denen ihr die Arbeit Erfüllung gab und das Team ans Herz gewachsen war, ist Renate in diesem Jahr ausgestiegen. "Ich konnte das nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren", sagt sie. "Dem Anspruch, den ich an meine Arbeit selbst hatte, konnte ich aufgrund des Zeitdrucks nicht mehr gerecht werden. Ich hatte das Gefühl, ich mache meine Arbeit schlecht."