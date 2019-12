Diebe fahren mit Auto in Modegeschäft und bedienen sich

Einbruch in Berlin-Mitte

Unbekannte Diebe sind rückwärts mit einem Auto durch die Schaufensterscheibe eines Modegeschäftes in der Markgrafenstraße in Berlin-Mitte gefahren. Nachdem die verglaste Front zerstört war, haben die Täter durch diesen Zugang hochwertige Kleidungsstücke und Handtaschen gestohlen.

Eine Anwohnerin habe gegen 3:00 Uhr in der Nacht einen lauten Knall gehört und gesehen, wie sich drei Männer in das Geschäft begeben hätten, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es wird wegen schweren Diebstahls ermittelt.