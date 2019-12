Drei Kinder sind in Berlin-Hellersdorf von Jugendlichen beraubt worden.

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, war ein 12 Jahre alter Junge am Freitagnachmittag gemeinsam mit zwei elfjährigen Mädchen am Teterower Ring unterwegs. Nach ihren Angaben wurden sie von zwei Jugendlichen angesprochen, denen die Kinder ihre Blutooth-Kopfhörer geben sollten.

Als der 12-Jährige sich weigerte, soll einer der beiden Jugendlichen ihm ein Messer an den Hals gehalten und ihm die Kopfhörer weggenommen haben. Anschließend seien die Jugendlichen geflüchtet.

Die Kinder blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schweren Raubes.