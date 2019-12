rbb Bild: rbb

Nach spektakulärer Rettungsaktion - Aufzug am U-Bahnhof Hermannstraße bleibt gesperrt

12.12.19 | 19:12

Nach einer komplizierten Rettung steckengebliebener Insassen am Mittwochabend bleibt der betroffene Aufzug am S- und U-Bahnhof Hermannstraße vorerst gesperrt. Wann er wieder benutzt werden kann, konnte BVG-Sprecherin Petra Nelken am Donnerstag auf rbb-Nachfrage nicht sagen.



Wartungsfirma droht Schadenersatzklage

Zunächst müsse der Grund für den Defekt des Aufzugs intensiv überprüft werden, sagte sie. "Jetzt im Moment wird geprüft, warum der Fahrstuhl überhaupt steckengeblieben ist. Und wenn wir das wissen, können wir sagen, wann er wieder losgehen kann", so Nelken. Der Aufzug sei ein wichtiger Fahrstuhl, den man so schnell wie möglich wieder in Betrieb nehmen wolle.

Der Aufzug führt von der Straße aus in den U-Bahnhof Hermannstraße und wird täglich von sehr vielen Menschen genutzt. Am Mittwochabend war ein Mann mit seiner siebenjährigen Tochter über drei Stunden lang in dem Fahrstuhl eingeschlossen. Die Feuerwehr musste ein Loch in die Decke des Aufzugs sägen, damit Höhenretter Vater und Kind bergen konnten. Geklärt werden müsse auch, warum die zuständige Wartungsfirma nicht auf den Notruf reagiert habe. Die verantwortliche Wartungsfirma hat sich noch nicht zu dem Vorfall geäußert. Ihr könnte eine Schadenersatzklage drohen.