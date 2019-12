Die Raser seien meist Männer zwischen 18 und 30 Jahren. Es gebe in Berlin keine Saison für viel zu schnelles und riskantes Fahren. "Es wird das ganze Jahr über gerast", betonte der Amtsanwalt. Beliebte, gerade Stecken seien der Kurfürstendamm, die Heerstraße, die Frankfurter Allee und der Tiergartentunnel. Die hochmotorisierten Fahrzeuge im Luxussegment werden meist gemietet. Winkelmann forderte, das Führerscheinrecht zu überdenken. Für junge Fahrer müsste es Einschränkungen geben. "Was schadet es denn, wenn nur gestandene, etwas ältere Fahrer in so PS-starken Fahrzeugen ans Steuer dürfen?" Auch die Hersteller hätten Verantwortung. Aggressive Werbung für hochmotorisierte Autos sei kontraproduktiv.



Der Ankläger rechnete nicht mit weniger Fällen in der Zukunft. "Es geht um den Kick bei der spontanen Verabredung an der roten Ampel mit röhrendem Motor." Nach Einschätzung von Winkelmann soll da vor allem Selbstbewusstsein demonstriert werden. Aber: "Mit einem aufgemotzten Auto legen sich die Herrschaften ein Image zu, das sie sonst nicht haben." Bislang sei es jedoch nur in drei Fällen gelungen, Autos als Tatmittel einzuziehen.